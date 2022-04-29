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كندا.. أربعة قتلى في حادث بكلية عسكرية ملكية

2022-04-29 / 22:12
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هبة بريس _ وكالات

قالت وزارة الدفاع الكندية إن التحقيق جار بعد وفاة أربعة طلاب في حادثة مميتة تتعلق بمركبة في حرم الكلية العسكرية الملكية في كينغستون في أونتاريو.

ولم تقدم الوزارة المزيد من المعلومات عن الحادثة.

وأشارت وسائل إعلام كندية إلى أن دائرة التحقيقات الوطنية التابعة للقوات الكندية تحقق في الحادث.

ووقع الحادث بعد وقت قصير من الساعة الثانية صباحا يوم الجمعة في بوينت فريدريك، وهي شبه جزيرة في قاعدة كينغستون للقوات الكندية التي تقع بين ميناء كينغستون ونيفي باي على نهر سانت لورانس.

ووثقت عدسات المصورين المحققين وهم يتفحصون الطريق والخط الساحلي بالقوارب وسيرا على الأقدام.

وفي وقت متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة، شوهدت السيارة التي كانت تقل الطلاب والسلطات تسحبها من الماء.

وقال مسعفون إن أربعة مصابين عولجوا في مكان الحادث لكن لم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى.

ونشر عمدة كينغستون بريان باترسون تغريدة قال فيها إنه “حزين للغاية لسماع هذه الخسارة المأساوية”.

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