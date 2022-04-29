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بوتين وزيلينسكي مدعوّان إلى قمة مجموعة العشرين

2022-04-29 / 22:04
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هبة بريس _ وكالات

أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الجمعة، أنّه دعا نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى قمّة مجموعة العشرين التي يُفترض عقدها في نوفمبر في إندونيسيا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ويدودو “دعوتُ الرئيس زيلينسكي إلى المشاركة في قمّة مجموعة العشرين”، ملمّحا إلى أنّه تمّ التوصّل إلى تسوية تفرض مشاركة كييف غير العضو في مجموعة العشرين المنقسمة بحدّة منذ غزو موسكو لأوكرانيا.

وواجهت إندونيسيا التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام، ضغوطا كبيرة من الغرب بقيادة الولايات المتحدة، لاستبعاد روسيا من المجموعة منذ بدء غزو أوكرانيا.

لكنّ جاكرتا قاومت الضغوط، مؤكّدة أنّ موقفها يتطلّب منها أن تظلّ “محايدة” وأنّ الرئيس الأميركي جو بايدن خصوصا اقترح مشاركة أوكرانيا لتحقيق توازن.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة، الأربعاء، أنّ إندونيسيا وجّهت إليه دعوة لحضور القمّة بعد محادثة هاتفيّة مع نظيره الإندونيسي.

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