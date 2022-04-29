السلطات الأوكرانية تشن حملة ملاحقة لـ”المتعاونين” مع القوات الروسية

هبة بريس _ وكالات

كشف مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني أنه فتح أكثر من 200 قضية جنائية تتعلق بـ”تعاون” أوكرانيين مع القوات الروسية.

وبعض هؤلاء هم من رجال الأعمال أو مسؤوليين مدنيين أو حتى أفراد في الجيش، تقوم السلطات الأوكرانية بملاحقتهم وتقديمهم للقضاء.

ويواجه المتهمون بالتعاون مع القوات الروسية أحكاما تصل إلى السجن 15 عاما، وفي حال كانت أفعالهم تفضي إلى موت أشخاص، سيواجهون عقوبات بالسجن مدى الحياة، بموجب قوانين سنها البرلمان الأوكراني بسرعة بعد الغزو الروسي.

فيكتور، مواطن أوكراني في منتصف العمر، هو أحد هؤلاء، إذ بدا متوترا عندما دخل ضباط أمن أوكرانيون شقته في مدينة خاركيف، بعد أن لفتت، بحسب السلطات الأوكرانية، منشوراته التي تشيد بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على شبكات التواصل الاجتماعي، جهاز الأمن الأوكراني.

وقال خلال القبض عليه “لقد دعمت الغزو الروسي لأوكرانيا كثيرا.. أنا آسف لقد غيرت رأيي بالفعل”

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