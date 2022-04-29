الصورة من الارشيف

السلطات الأوكرانية تشن حملة ملاحقة لـ”المتعاونين” مع القوات الروسية

2022-04-29 / 21:27
0
هبة بريس _ وكالات

كشف مكتب التحقيقات الحكومي الأوكراني أنه فتح أكثر من 200 قضية جنائية تتعلق بـ”تعاون” أوكرانيين مع القوات الروسية.

وبعض هؤلاء هم من رجال الأعمال أو مسؤوليين مدنيين أو حتى أفراد في الجيش، تقوم السلطات الأوكرانية بملاحقتهم وتقديمهم للقضاء.

ويواجه المتهمون بالتعاون مع القوات الروسية أحكاما تصل إلى السجن 15 عاما، وفي حال كانت أفعالهم تفضي إلى موت أشخاص، سيواجهون عقوبات بالسجن مدى الحياة، بموجب قوانين سنها البرلمان الأوكراني بسرعة بعد الغزو الروسي.

فيكتور، مواطن أوكراني في منتصف العمر، هو أحد هؤلاء، إذ بدا متوترا عندما دخل ضباط أمن أوكرانيون شقته في مدينة خاركيف، بعد أن لفتت، بحسب السلطات الأوكرانية، منشوراته التي تشيد بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على شبكات التواصل الاجتماعي، جهاز الأمن الأوكراني.

وقال خلال القبض عليه “لقد دعمت الغزو الروسي لأوكرانيا كثيرا.. أنا آسف لقد غيرت رأيي بالفعل”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ملياردير روسي يتبرع بـ 100 مليون دولار لإغاثة الأوكرانيين

ملياردير روسي يتبرع بـ 100 مليون دولار لإغاثة الأوكرانيين

2022-04-29 / 18:48
Photo of السجن عامين ونصف لنجم التنس السابق بوريس بيكر

السجن عامين ونصف لنجم التنس السابق بوريس بيكر

2022-04-29 / 17:48
Photo of قتلى وجرحى بانفجار ضخم داخل مصنع في اسطنبول

قتلى وجرحى بانفجار ضخم داخل مصنع في اسطنبول

2022-04-29 / 17:40
Photo of فرنسا: لا نخوض حربا ضد روسيا

فرنسا: لا نخوض حربا ضد روسيا

2022-04-29 / 16:27
Photo of ظهرت بالقفطان المغربي .. الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالتها

ظهرت بالقفطان المغربي .. الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالتها

2022-04-29 / 16:17
Photo of روسيا تحظر سياسيين وشخصيات عامة جديدة من عدة دول

روسيا تحظر سياسيين وشخصيات عامة جديدة من عدة دول

2022-04-29 / 15:52
Photo of اختبار أول حقنة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

اختبار أول حقنة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

2022-04-29 / 13:38
Photo of أردوغان يغرد من السعودية: ستفتح الأبواب أمام عهد جديد

أردوغان يغرد من السعودية: ستفتح الأبواب أمام عهد جديد

2022-04-29 / 10:55
Photo of وسائل إعلام: هولندا ترسل عناصر شرطتها العسكرية إلى أوكرانيا

وسائل إعلام: هولندا ترسل عناصر شرطتها العسكرية إلى أوكرانيا

2022-04-28 / 23:40
Photo of واشنطن تكشف “القيمة الصافية” لثروة عائلة الأسد

واشنطن تكشف “القيمة الصافية” لثروة عائلة الأسد

2022-04-28 / 22:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق