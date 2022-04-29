مجلس النواب..الإعلان عن الدورة الثانية لجائزة الصحافة البرلمانية

هبة بريس _ الرباط

أعلن مجلس النواب؛ اليوم الجمعة؛ عن انطلاق الدورة الثانية لجائزة الصحافة البرلمانية برسم سنة 2022.

وتهدف هذه الجائزة التي يتم تنظيمها سنويا طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، إلى تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية، اعترافا بجهودهم الفردية أو الجماعية، في المساهمة في تطوير العمل البرلماني والتعريف به وتعزيز المشاركة السياسية وترسيخ دولة المؤسسات.

وتهم هذه الجائزة الأصناف التالية:

جائزة تقديرية لمسار أحد الصحفيين المتابعين للشأن البرلماني على الخصوص، جائزة الصحافة المكتوبة،الجائزة السمعية والبصرية،جائزة الصورة.

يمكن للمؤسسات الإعلامية الوطنية (تلفزة، إذاعة، وكالة، جرائد ورقية، مواقع إلكترونية) أن تشارك في كافة الأصناف السالفة الذكر.

ويشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة، أن يستجيب ملف ترشيحه للشروط التالية:

أن يكون من جنسية مغربية؛أن يكون مزاولا لمهنة الصحافة منذ ثلاث سنوات على الأقل: 2020، 2021، 2022؛أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارية 2022؛أن يقدم ترشيحه إما بشكل فردي أو بصفة جماعية في إطار فريق عمل؛يجوز للمؤسسات الصحافية ترشيح شخص أو فريق عمل من بين العاملين بها؛ يشترط في الأعمال المرشحة أن تقدم في صيغتها الأصلية، أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية، ويشترط أن تكون الأعمال المرشحة نشرت في الفترة ما بين 01/01/2021 و31/12/2021؛ يشترط بالنسبة للصحافة الإلكترونية، الاحتفاظ بالأعمال المرشحة على الموقع الإخباري الذي تم النشر بواسطته، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن الأعمال الفائزة بالجائزة.

وتودع الأعمال المرشحة في خمس نسخ، لدى مكتب الضبط، بمقر مجلس النواب، شارع محمد الخامس، الرباط. مرفقة باستمارة الترشيح للجائزة، والتي يمكن سحبها من الموقع الالكتروني www.chambredesrepresentants.ma، وذلك من 29/04/2022 إلى غاية 29/05/2022، أو ترسل بواسطة البريد الإلكتروني التالي prixpresse2022@parlement.ma

وللمزيد من المعلومات والتوضيحات، يمكن الاتصال بسكرتارية اللجنة التنظيمية للجائزة على الأرقام التالية: 05.37.67.96.90 – 05.37.67.96.50

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