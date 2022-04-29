جمال الدبوز

الاعلام الجزائري يتهم الكوميدي المغربي جمال الدبوز باقصاء منتخبه من كأس العالم

2022-04-29 / 20:20
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هبة بريس - الرباط

في خرجة جديدة تؤكد إفلاس منظومة الاعلام بالجزائر ، وانسياقها وراء نظرية المؤامرة التي نجح العسكر في تحويلها الى عقيدة لدى الجزائريين ، روجت أبواق تطلق على نفسها لقب قنوات رياضية اتهامات جزافية حول وجود أيادي خفية تسببت في اقصاء المنتخب الجزائري من التاهل لمونديال قطر .

مناسبة الحديث ، خرجة اعلامية لاحدى (البلاد) قنوات العسكر والتي ادعت وقوف الكوميد المغربي جمال الدبوز وراء اقصاء المنتخب الجزائري وحرمانه من التأهل لمونديال قطر 2022 ، وبأن الدبوز لعب دور الوسيط بين الحكم الغامبي غاساما ورئيس الجامعة الكامرونية صامويل إيطو، للإطاحة بمنتخب الخضر.

الخرجات “البليدية ” لأبواق العسكر ، أصبحت مثار للسخرية من طرف متتبعين سواء من داخل الجزائر أوخارجها ، قنوات أصبحت تبرع في نسج سيناريوهات خيالية تنهل من قاموس نظريات المؤامرة والحقد الدفين لكل ماهو مغربي .

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