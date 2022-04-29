يوري ميلنر

ملياردير روسي يتبرع بـ 100 مليون دولار لإغاثة الأوكرانيين

2022-04-29 / 18:48
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هبة بريس _ وكالات

تعهد رجل الأعمال الروسي، يوري ميلنر، بالتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لجهود مساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

وتمكن ميلنر، وهو يهودي الديانة، ويحمل الجنسية الإسرائيلية كذلك، من تجنب العقوبات الغربية التي تهدف إلى معاقبة الأوليغارش الروس، القريبين من الرئيس، فلاديمير بوتين.

وأثبت ميلنر بتبرعه، أنه بعيد عن الكرملين، ولا يوافق على حملة موسكو العسكرية ضد أوكرانيا، وفق ما كتبته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

واشتهر ميلنر وزوجته جوليا، اللذان يعيشان في كاليفورنيا، في عالم الأعمال الخيرية، بتأسيسهما لجائزة الاختراق والتقدير التي تكرم الإنجازات العلمية.

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