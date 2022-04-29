إلموندو تكشف قيمة عقد الرباط ومدريد لتشغيل أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي
هبة بريس _ الرباط
اعلنت الصحافة الإسبانية أن قيمة العقد الذي يربط المغرب وإسبانيا من أجل توريد الغاز الطبيعي عن طريق الاستخدام العكسي لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، قدره 10 ملايين أورو.
واعتبرت الصحيفة أن 10 ملايين أورو التي ستدفعها الرباط لمدريد بموجب الاتفاق الذي يربط وزارة الانتقال البيئي الإسبانية بنظيرتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، “مبلغ ضئيل”،
وقالت الصحيفة الإسبانية إن العقد الذي يربط المغرب بإسبانيا يشمل استخدام البنى التحتية التي تتوفر عليها مدريد في مجال تخزين هذه المادة وتحويلها
وكانت إسبانيا قد أكدت أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر التي هددت بفسخ عقدها مع مدريد إذا حولت الغاز المستورد منها إلى وجهة “غير تلك المنصوص عليها في العقود
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7 تعليقات
الجزائر المغرب واحل لها في الحلق. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
يتطلب ميزانية لوحده
10ميىون اورو مبلغ ميجمعو غير الفم قالك مبلغ ضئيل
يجب تغيير اسم الانبوب المغاربي الأوروبي
باسم الانبوب المغربي الاوروبي
المهم عند شنقريحة و صاحبو خانز السمية شيء واحدو: المغرب مايربحش. واخا الجزائر تخسر كل شيء. لم أرى و لم أسمع بحقد كهذا !
الجزائر تتقبل كل (الخسائر) من أجل تعثير المغرب و منع تقدمه مما يشحذ همة المغرب و يجعله يسير قدما لفك أي إرتباط بها.
المغرب في طريقه للامام و إنجازاته تبهر كل الٱنام و الجزائر فعلها مفعل (الضرائر) تتعثر في مكانه و ما مغربنا بجائر.
غريب أمر هذا الشعب الجزائري يرى بأم عينيه المنكر..تسلط شرديمة العسكر توزع خيرات البلاد يمينا و شمالا من اجل قضية خاسرة ولا احد يستطيع ان يتكلم ما دخل أنبوب الغاز العابر لحدود المغرب في الشأن السياسي،هنا يتضح جليا ان الساسة في الجوار لايفقهون شيئا في الاعراف الدبلوماسية أو ربما يفظلون تجرع الخسارة على ان لا يستفيد المغرب من الانبوب مع ان استعمالاته لا تفوق 6% انهم يستغبون شعبهم المضطهد الذي هو امس الحاجة الى خيراته المنهوبة اصلا تحياتي للشعب الذي يقبع تحت وطأة الفقر في دولة الجزائر الجديدة