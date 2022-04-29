الصورة من الأرشيف

إلموندو تكشف قيمة عقد الرباط ومدريد لتشغيل أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي

2022-04-29 / 18:28
7
هبة بريس _ الرباط

اعلنت الصحافة الإسبانية أن قيمة العقد الذي يربط المغرب وإسبانيا من أجل توريد الغاز الطبيعي عن طريق الاستخدام العكسي لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، قدره 10 ملايين أورو.

واعتبرت الصحيفة أن 10 ملايين أورو التي ستدفعها الرباط لمدريد بموجب الاتفاق الذي يربط وزارة الانتقال البيئي الإسبانية بنظيرتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، “مبلغ ضئيل”،

وقالت الصحيفة الإسبانية إن العقد الذي يربط المغرب بإسبانيا يشمل استخدام البنى التحتية التي تتوفر عليها مدريد في مجال تخزين هذه المادة وتحويلها

وكانت إسبانيا قد أكدت أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر التي هددت بفسخ عقدها مع مدريد إذا حولت الغاز المستورد منها إلى وجهة “غير تلك المنصوص عليها في العقود

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا .. أوبك تمول بعض الدراسات

أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا .. أوبك تمول بعض…

2022-04-29 / 21:17
Photo of تقرير: ارتفاع أسعار الصناعات الغذائية والنسيج والخشب

تقرير: ارتفاع أسعار الصناعات الغذائية والنسيج والخشب

2022-04-29 / 11:14
Photo of بجنيف.. استعراض مؤهلات المغرب أمام نخبة من الفاعلين الاقتصاديين

بجنيف.. استعراض مؤهلات المغرب أمام نخبة من الفاعلين الاقتصاديين

2022-04-29 / 10:20
Photo of محلل سياسي ..الحكومة الجزائرية تتبع سياسة الترهيب والضغط على اسبانيا

محلل سياسي ..الحكومة الجزائرية تتبع سياسة الترهيب والضغط على…

2022-04-28 / 17:44
Photo of الأسبوع الرابع من رمضان .. أسعار جل المواد ظلت مستقرة

الأسبوع الرابع من رمضان .. أسعار جل المواد ظلت…

2022-04-28 / 17:23
Photo of البنك الدولي: نتوقع أزمة أسعار قياسية خلال 2022

البنك الدولي: نتوقع أزمة أسعار قياسية خلال 2022

2022-04-28 / 12:22
Photo of الجماعات الترابية تسجل فائضا ماليا بقيمة 3 مليارات درهم

الجماعات الترابية تسجل فائضا ماليا بقيمة 3 مليارات درهم

2022-04-28 / 10:33
Photo of صندوق النقد الدولي: عدم اليقين يخيم على النمو في شمال إفريقيا

صندوق النقد الدولي: عدم اليقين يخيم على النمو في…

2022-04-28 / 07:30
Photo of سفيرة الاتحاد الأوروبي تؤكد تطلع الاتحاد إلى توسيع الشراكة “الاستراتيجية” مع المغرب

سفيرة الاتحاد الأوروبي تؤكد تطلع الاتحاد إلى توسيع الشراكة…

2022-04-27 / 22:03
Photo of رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من تسديد فواتير الغاز الروسي بالروبل

رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر من تسديد فواتير الغاز الروسي…

2022-04-27 / 21:19

‫7 تعليقات

  1. الجزائر المغرب واحل لها في الحلق. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  4. يجب تغيير اسم الانبوب المغاربي الأوروبي

    باسم الانبوب المغربي الاوروبي

  5. المهم عند شنقريحة و صاحبو خانز السمية شيء واحدو: المغرب مايربحش. واخا الجزائر تخسر كل شيء. لم أرى و لم أسمع بحقد كهذا !

  6. الجزائر تتقبل كل (الخسائر) من أجل تعثير المغرب و منع تقدمه مما يشحذ همة المغرب و يجعله يسير قدما لفك أي إرتباط بها.
    المغرب في طريقه للامام و إنجازاته تبهر كل الٱنام و الجزائر فعلها مفعل (الضرائر) تتعثر في مكانه و ما مغربنا بجائر.

  7. غريب أمر هذا الشعب الجزائري يرى بأم عينيه المنكر..تسلط شرديمة العسكر توزع خيرات البلاد يمينا و شمالا من اجل قضية خاسرة ولا احد يستطيع ان يتكلم ما دخل أنبوب الغاز العابر لحدود المغرب في الشأن السياسي،هنا يتضح جليا ان الساسة في الجوار لايفقهون شيئا في الاعراف الدبلوماسية أو ربما يفظلون تجرع الخسارة على ان لا يستفيد المغرب من الانبوب مع ان استعمالاته لا تفوق 6% انهم يستغبون شعبهم المضطهد الذي هو امس الحاجة الى خيراته المنهوبة اصلا تحياتي للشعب الذي يقبع تحت وطأة الفقر في دولة الجزائر الجديدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق