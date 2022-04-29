إلموندو تكشف قيمة عقد الرباط ومدريد لتشغيل أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي

هبة بريس _ الرباط

اعلنت الصحافة الإسبانية أن قيمة العقد الذي يربط المغرب وإسبانيا من أجل توريد الغاز الطبيعي عن طريق الاستخدام العكسي لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، قدره 10 ملايين أورو.

واعتبرت الصحيفة أن 10 ملايين أورو التي ستدفعها الرباط لمدريد بموجب الاتفاق الذي يربط وزارة الانتقال البيئي الإسبانية بنظيرتها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، “مبلغ ضئيل”،

وقالت الصحيفة الإسبانية إن العقد الذي يربط المغرب بإسبانيا يشمل استخدام البنى التحتية التي تتوفر عليها مدريد في مجال تخزين هذه المادة وتحويلها

وكانت إسبانيا قد أكدت أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر التي هددت بفسخ عقدها مع مدريد إذا حولت الغاز المستورد منها إلى وجهة “غير تلك المنصوص عليها في العقود

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