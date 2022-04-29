وزارة الأوقاف: الإعلان الرسمي عن ” العيد ” هو الذي ينشر في “لاماب”

هبة بريس _ متابعة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الإعلان الرسمي عن نتيجة مراقبة هلال الشهور القمرية، بما فيها الاعلان عن أول عيد الفطر هي التي تصدر، حصريا، في بلاغ ينشر عبر وكالة المغرب العربي للأنباء ( لاماب).

وأوضحت وزارة أحمد التوفيق، في تنبيه لجميع وسائل الإعلام تزامنا مع تناسل أخبار تكشف عن يوم عيد الفطر بالمغرب، أن كل إعلان قبل ذلك هو إعلان مكذوب على الوزارة لا يليق بأي جهة إعلامية تحترم نفسها وتراعي قواعد المهنة، على حد تعبير البيان.

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