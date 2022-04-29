السجن عامين ونصف لنجم التنس السابق بوريس بيكر

هبة بريس _ وكالات

حكم القضاء البريطاني، الجمعة، على لاعب كرة المضرب السابق الألماني بوريس بيكر، بالسجن لمدة عامين ونصف، في أربع تهم، تتعلق بإفلاسه الشخصي.

وسيتم سجن بيكر (54 عامًا) بعد إدانته على وجه الخصوص بإخفاء 2,5 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين يورو) في الأصول والقروض لتجنب سداد ديونه.

واتهم القضاء البريطاني بيكر، الفائز بستة بطولات كبرى ضمن الغراند سلام، بقضايا عدة متعلقة باشهار افلاسه الشخصي ومرتبطة بحصوله على قرض بقيمة 3,5 من مصرف خاص.

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