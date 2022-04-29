بوريس بيكر

السجن عامين ونصف لنجم التنس السابق بوريس بيكر

2022-04-29 / 17:48
0
هبة بريس _ وكالات

حكم القضاء البريطاني، الجمعة، على لاعب كرة المضرب السابق الألماني بوريس بيكر، بالسجن لمدة عامين ونصف، في أربع تهم، تتعلق بإفلاسه الشخصي.

وسيتم سجن بيكر (54 عامًا) بعد إدانته على وجه الخصوص بإخفاء 2,5 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين يورو) في الأصول والقروض لتجنب سداد ديونه.

واتهم القضاء البريطاني بيكر، الفائز بستة بطولات كبرى ضمن الغراند سلام، بقضايا عدة متعلقة باشهار افلاسه الشخصي ومرتبطة بحصوله على قرض بقيمة 3,5 من مصرف خاص.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ملياردير روسي يتبرع بـ 100 مليون دولار لإغاثة الأوكرانيين

ملياردير روسي يتبرع بـ 100 مليون دولار لإغاثة الأوكرانيين

2022-04-29 / 18:48
Photo of قتلى وجرحى بانفجار ضخم داخل مصنع في اسطنبول

قتلى وجرحى بانفجار ضخم داخل مصنع في اسطنبول

2022-04-29 / 17:40
Photo of فرنسا: لا نخوض حربا ضد روسيا

فرنسا: لا نخوض حربا ضد روسيا

2022-04-29 / 16:27
Photo of ظهرت بالقفطان المغربي .. الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالتها

ظهرت بالقفطان المغربي .. الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالتها

2022-04-29 / 16:17
Photo of روسيا تحظر سياسيين وشخصيات عامة جديدة من عدة دول

روسيا تحظر سياسيين وشخصيات عامة جديدة من عدة دول

2022-04-29 / 15:52
Photo of اختبار أول حقنة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

اختبار أول حقنة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

2022-04-29 / 13:38
Photo of أردوغان يغرد من السعودية: ستفتح الأبواب أمام عهد جديد

أردوغان يغرد من السعودية: ستفتح الأبواب أمام عهد جديد

2022-04-29 / 10:55
Photo of وسائل إعلام: هولندا ترسل عناصر شرطتها العسكرية إلى أوكرانيا

وسائل إعلام: هولندا ترسل عناصر شرطتها العسكرية إلى أوكرانيا

2022-04-28 / 23:40
Photo of واشنطن تكشف “القيمة الصافية” لثروة عائلة الأسد

واشنطن تكشف “القيمة الصافية” لثروة عائلة الأسد

2022-04-28 / 22:13
Photo of الجيش الإسرائيلي يعتقل جنديا بشبهة تهديد رئيس الوزراء

الجيش الإسرائيلي يعتقل جنديا بشبهة تهديد رئيس الوزراء

2022-04-28 / 21:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق