إدانة الناشطة سعيدة العلمي بالحبس سنتين نافذتين

هبة بريس _ الرباط

قضت المحكمة الابتدائية للدار البيضاء مغربية، الجمعة، بالسجن عامين، في حق الناشطة سعيدة العلمي، لإدانتها بتهم منها “إهانة موظفين عموميين” بسبب تدوينات لها على فيسبوك.

وقضت المحكمة في حقها بغرامة مالية حددت في 5000 درهم بعد متابعتها بتهم تتعلق ب “إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.

وكانت سعيدة العلمي ضمن “إئتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، تعبر باستمرار عن انتقادها للسلطات على فيسبوك. وابدت تضامنها مع الصحافيين المعروفين بآرائهم المنتقدة توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، والذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس لإدانتهم “باعتداءات جنسية”، فضلا عن “التجسس” بالنسبة للأخير.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0