فتح باب الترشح لتنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية أمام الجمعيات الوطنية

هبة بريس

أعلن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فتح باب الترشح أمام الجمعيات الوطنية العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية من أجل تنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية برسم سنة 2021 في أصناف المسرح أو الفيلم أو الرقص الجماعي.

وذكر الموقع الإلكتروني للمعهد أن هذا القرار يأتي في إطار برنامج الشراكة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والجمعيات الوطنية العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية، وفي سياق التحضير لتنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية برسم سنة 2021.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تنظيم الجائزة في هذه الأصناف سيتم بشراكة مع المعهد، وعلى أساس دفتر تحملات خاص، وذلك في إطار تظاهرة أو مهرجان خاص.

ويمكن الاطلاع على شروط تقديم ملف الترشح لتنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية وتكوين ملف الشراكة. وتم تحديد تاريخ 23 ماي 2022 كآخر أجل لتلقي ملفات الترشيح.

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