فتح باب الترشح لتنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية أمام الجمعيات الوطنية

2022-04-29 / 16:55
0
هبة بريس

أعلن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية فتح باب الترشح أمام الجمعيات الوطنية العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية من أجل تنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية برسم سنة 2021 في أصناف المسرح أو الفيلم أو الرقص الجماعي.

وذكر الموقع الإلكتروني للمعهد أن هذا القرار يأتي في إطار برنامج الشراكة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والجمعيات الوطنية العاملة في مجال النهوض بالأمازيغية، وفي سياق التحضير لتنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية برسم سنة 2021.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تنظيم الجائزة في هذه الأصناف سيتم بشراكة مع المعهد، وعلى أساس دفتر تحملات خاص، وذلك في إطار تظاهرة أو مهرجان خاص.

ويمكن الاطلاع على شروط تقديم ملف الترشح لتنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية وتكوين ملف الشراكة. وتم تحديد تاريخ 23 ماي 2022 كآخر أجل لتلقي ملفات الترشيح.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المسافرون بالمغرب .. إجراء لمكافحة غسل الأموال

المسافرون بالمغرب .. إجراء لمكافحة غسل الأموال

2022-04-29 / 17:32
Photo of إدانة الناشطة سعيدة العلمي بالحبس سنتين نافذتين

إدانة الناشطة سعيدة العلمي بالحبس سنتين نافذتين

2022-04-29 / 17:23
Photo of أمن الداخلة يفك لغز سرقات ويطيح بشخصين

أمن الداخلة يفك لغز سرقات ويطيح بشخصين

2022-04-29 / 15:34
Photo of عشرات العمال يحتجون ببرشيد و يتهمون الشركة بالاستعانة بالكلاب الشرسة لطردهم

عشرات العمال يحتجون ببرشيد و يتهمون الشركة بالاستعانة بالكلاب…

2022-04-29 / 15:05
Photo of كراء “الباراسولات” بالشواطئ.. سلطات البيضاء تفرض لافتات لإشهار الأسعار للعموم

كراء “الباراسولات” بالشواطئ.. سلطات البيضاء تفرض لافتات لإشهار الأسعار…

2022-04-29 / 14:16
Photo of الصندوق المغربي للتقاعد : نظام التقاعد “التكميلي” يحقق مردودية بنسبة 6,57%

الصندوق المغربي للتقاعد : نظام التقاعد “التكميلي” يحقق مردودية…

2022-04-29 / 14:10
Photo of الأوقاف: الإعلان عن عيد الفطر يتم عبر القنوات الرسمية للوزارة

الأوقاف: الإعلان عن عيد الفطر يتم عبر القنوات الرسمية…

2022-04-29 / 13:18
Photo of مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تقدم مساعدات غذائية لأسر معوزة في مالي

مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تقدم مساعدات غذائية لأسر…

2022-04-29 / 11:28
Photo of استهلاك: ضبط 4556 مخالفة ما بين فاتح شعبان و24 رمضان

استهلاك: ضبط 4556 مخالفة ما بين فاتح شعبان و24…

2022-04-29 / 09:45
Photo of مطاردة أمنية تنتهي بمصرع شاب وتوقيف شرطي.. والمديرية تفتح تحقيقا

مطاردة أمنية تنتهي بمصرع شاب وتوقيف شرطي.. والمديرية تفتح…

2022-04-29 / 09:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق