ظهرت بالقفطان المغربي .. الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالتها

2022-04-29 / 16:17
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نجلاء مزيان

أشعلت الملكة رانيا مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها الراقية و الجذابة، خلال تواجدها في حفل إفطار بالمتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة.

و تقاسمت الملكة رانيا مع متابعيها مجموعة من الصور التي توثق حضورها للحفل، حيث ظهرت بالقفطان المغربي، هذا الزي التقليدي الذي يعبر عن الأناقة والفخامة، مع مكياج خفيف و هادئ.

و أرفقت ملكة الأردن الصور بتعليق جاء فيه: ” سعدت بتناول الإفطار في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بالأمس مع عدد من السيدات الأردنيات المميزات بحضور الأميرة ريم علي والأميرة غيداء طلال والأميرة وجدان وعدد من الأميرات “.

و الجدير بالذكر أن القفطان المغربي هو زيٌ تقليدي نسائي مغربي، يُعتبر من أقدم الألبسة التقليدية في العالم، و يخص المغاربة، كما يُعدُّ القفطان المغربي رمزًا للنبالة والأناقة والتراث والهوية في المغرب، خاصةً في المُناسبات السعيدة مثل حفلات الزفاف.

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