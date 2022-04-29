الصندوق المغربي للتقاعد : نظام التقاعد “التكميلي” يحقق مردودية بنسبة 6,57%

2022-04-29 / 14:10
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هبة بريس

حقق نظام التقاعد التكميلي المسير من طرف الصندوق المغربي للتقاعد مردودية بنسبة 6,57% برسم سنة 2021.

وجاء في بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد، أن هذه الحصيلة الإيجابية تأتي في سياق الأداء المتميز والمتواصل للنظام منذ إحداثه سنة 2006.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “التكميلي” هو نظام تقاعد تكميلي اختياري يمكن المستفيدين حسب قدراتهم الادخارية من المساهمة الفعالة في تحسين معاشاتهم.

وأضاف أن هذا النظام خاص بالمنخرطين في نظام المعاشات الأساسية المدنية والعسكرية، المسيرة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد (موظفو الدولة، وأعوان الجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات العمومية المنخرطون في نظام المعاشات المدنية).

وأبرز الصندوق المغربي للتقاعد أن “التكميلي” يوفر للمنخرطين عدة مزايا، ولا سيما سهولة الانخراط في النظام وكذا المرونة في مبلغ المساهمة بالإضافة إلى الحوافز الضريبية.

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