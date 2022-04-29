كراء “الباراسولات” بالشواطئ.. سلطات البيضاء تفرض لافتات لإشهار الأسعار للعموم
هبة بريس ـ الدار البيضاء
استبقت سلطات البيضاء فصل الصيف و ما يرافقه من فوضى بالشواطئ التي تحاول بعض الجهات استغلالها لمراكمة أرباح إضافية بشكل غير قانوني على حساب المصطافين و هو ما كان يخلق صدامات بين الطرفين في أحايين عدة.
و في هذا الصدد، قرر مجلس المدينة تضمين عدد من الشروط في دفتر التحملات الذي سيعرض خلال دورة ماي للمصادقة عليه و الخاص باستغلال شواطئ العاصمة الاقتصادية.
و يحاول المجلس من خلال دفتر التحملات الجديد قطع الطريق على بعض الأشخاص الذي يعمدون لاحتلال مساحات واسعة من شواطئ المدينة عبر وضع مظلات شمسية بأسعار مرتفعة و منع المصطافين الآخرين من وضع مظلاتهم بتلك الأماكن بحجة أنها محجوزة و مؤدى عنها.
و يتضمن دفتر التحملات جملة من الشروط بكل من شاطئ عين دياب و لالة مريم و النحلة والشهدية، و من بينها تحديد أماكن وضع المظلات الشمسية مع توحيد لونها، فضلا على إجبارية وضع لوحات إشهارية في مداخل الشواطئ تتضمن أسعار كراء المظلات الشمسية بشكل بارز للزبناء.
و ينتظر أن تحدد لجان خاصة الأسعار القصوى التي يمكن فرضها على الراغبين في الاستفادة من مظلات الشمس بشواطئ البيضاء و ذلك لتفادي بعض التصرفات التي يقوم بها عدد من مستغلي الشواطئ من خلال رفع سومة كراء “الباراسولات” في فترات الذروة و خاصة بعطل نهاية الأسبوع، كما ستحرص على مدى احترام المستغلين للتراخيص لحدود الأماكن المرخص بها لوضع واقيات الشمس.
2 تعليقات
تشجعون على احتلال الملك الشاطئي من طرف لوبيات مشرطين الوجه. كل المصطافين عندهم مظلات يضعونها اينما شاءوا. كراء المظلات يعني كراء المكان العمومي
الشاطيء ملك للجميع لليس لاي شخص الحق في تفويت الملك العام