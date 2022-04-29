كراء “الباراسولات” بالشواطئ.. سلطات البيضاء تفرض لافتات لإشهار الأسعار للعموم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

استبقت سلطات البيضاء فصل الصيف و ما يرافقه من فوضى بالشواطئ التي تحاول بعض الجهات استغلالها لمراكمة أرباح إضافية بشكل غير قانوني على حساب المصطافين و هو ما كان يخلق صدامات بين الطرفين في أحايين عدة.

و في هذا الصدد، قرر مجلس المدينة تضمين عدد من الشروط في دفتر التحملات الذي سيعرض خلال دورة ماي للمصادقة عليه و الخاص باستغلال شواطئ العاصمة الاقتصادية.

و يحاول المجلس من خلال دفتر التحملات الجديد قطع الطريق على بعض الأشخاص الذي يعمدون لاحتلال مساحات واسعة من شواطئ المدينة عبر وضع مظلات شمسية بأسعار مرتفعة و منع المصطافين الآخرين من وضع مظلاتهم بتلك الأماكن بحجة أنها محجوزة و مؤدى عنها.

و يتضمن دفتر التحملات جملة من الشروط بكل من شاطئ عين دياب و لالة مريم و النحلة والشهدية، و من بينها تحديد أماكن وضع المظلات الشمسية مع توحيد لونها، فضلا على إجبارية وضع لوحات إشهارية في مداخل الشواطئ تتضمن أسعار كراء المظلات الشمسية بشكل بارز للزبناء.

و ينتظر أن تحدد لجان خاصة الأسعار القصوى التي يمكن فرضها على الراغبين في الاستفادة من مظلات الشمس بشواطئ البيضاء و ذلك لتفادي بعض التصرفات التي يقوم بها عدد من مستغلي الشواطئ من خلال رفع سومة كراء “الباراسولات” في فترات الذروة و خاصة بعطل نهاية الأسبوع، كما ستحرص على مدى احترام المستغلين للتراخيص لحدود الأماكن المرخص بها لوضع واقيات الشمس.

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