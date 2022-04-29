الأوقاف: الإعلان عن عيد الفطر يتم عبر القنوات الرسمية للوزارة

هبة بريس

أكدن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الإعلان عن عيد الفطر يتم عبر القنوات الرسمية للوزارة.

وردا عن ما ينشر في بعض وسائل الإعلام من أخبار تفيد بحلول شهر رمضان أو عيد الفطر، ذكرت الوزارة أنه من باب التسابق الصحفي الذي قد يحدث إشكالات في المستقبل، مشددة على أن ما يروج في بعض الصفحات باسم الوزارة لا يمت للحقيقة بصلة.

وناشدت الوزارة مختلف وسائل الإعلام عدم التعامل مع هلال رمضان وعيد الفطر على أساس المعالجة الصحفية وتحقيق السبق، بل اعتبار الموضوع ضمن المواضيع التي ينبغي التريث في نشرها وانتظار بلاغ وزارة الأوقاف التي تشرف على مراقبة هلال الشهور القمرية.

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