الحكومة الإسبانية: ملتزمون ببناء تحالفات في مجالات مختلفة مع المغرب

هبة بريس

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، أن بلادها متلزمة مع المغرب ببناء تحالفات وشراكات في جميع المجالات، بما في ذلك الطاقة.

وقالت السيدة رودريغيز التي حلت ضيفة، يوم أمس الخميس، على برنامج “هورا 25” على إذاعة “كادينا سير”، “يجمعنا التزام مع المغرب، البلد الجار الذي يجسد العديد من الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والأمنية، والذي يتعين أن نقيم معه تحالفات وسنشتغل بمعيته أيضا على الطاقة”.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إلى أن “المغرب يعد شريكا وجارا ينبغي أن ننسج معه علاقات جيدة”، مضيفة أن البلدين يتقاسمان مصالح مهمة.

وأضافت السيدة رودريغيز “لدينا مصالح مهمة ذات امتدادات في المجالات البحرية، التجارية والحدودية. علينا الدفاع عن مصالح إسبانيا في مجملها”.

وفي معرض ردها على سؤال حول موقف إسبانيا الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الأساس “الأكثر جدية، واقعية ومصداقية” من أجل تسوية النزاع حول الصحراء، أكدت السيدة رودريغيز، وهي أيضا وزيرة السياسة الترابية، أن “علينا العمل من أجل حل سياسي مقبول من جميع الأطراف قصد تسوية نزاع يمتد على مدى 40 عاما”.

وخلصت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إلى القول “ليس بوسعنا إدارة الظهر والانتظار على مدى 40 عاما”.

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