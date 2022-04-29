نقابة التعليم تخلد فاتح ماي بالدعوة للتوزيع العادل للثروات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعبئة مناضليها و منتسبيها لتظاهرات فاتح الماي الاعتيادية و التي اختارت كشعار لها هذا العام “توزيع الثرواث بشكل عادل”.

و اجتمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية، عن بعد، و أكد في بلاغ أنه استمع للأرضية المقدمة من طرف المكتب الوطني، الخاصة بترتيبات التحضير للمؤتمر الوطني العاشر، الذي سينعقد أيام 20\21\22 ماي 2022، ببوزنيقة.

و أكدت النقابة في ذات البلاغ أن مجلسها الوطني وقف على عدد من القضايا التنظيمية، حيث و بعد المناقشة المسؤولة والمستفيضة لمختلف عناصر الأرضية المطروحة، تمت المصادقة على الجدولة المبرمجة، وعلى الخطوات الإجرائية التي تخص مختلف محطات التحضير للمؤتمر الوطني العاشر.

و عبرت النقابة عن انشغالها بمجريات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، مؤكدة أنها تتطلع لأن يفضي إلى نتائج منصفة للشغيلة المغربية بمختلف مكوناتها.

كما دعا مجلس النقابة الوطنية للتعليم كل المسؤولات والمسؤولين النقابيين، وعموم الشغيلة التعليمية، إلى الانخراط في تظاهرات فاتح ماي 2022، التي دعت إليها مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحت شعار “النضال من أجل التوزيع العادل للثروات بدل تأدية فاتورة الأزمات”.

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