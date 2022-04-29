مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تقدم مساعدات غذائية لأسر معوزة في مالي

2022-04-29 / 11:28
0
هبة بريس

نظم فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية مالي الخميس عملية توزيع مساعدات غذائية على العديد من الأسر المعوزة وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

واستفاد من هذه العملية التضامنية مئات الأشخاص المحتاجين، خصوصا الأيتام والمعاقين والمرضى بالمستشفى المركزي بباماكو.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال الشيخ محمود عبده الزبير رئيس فرع المؤسسة بمالي، إن هذه العملية التضامنية، تنظم للسنة الثالثة على التوالي بأوامر من رئيس المؤسسة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تماشيا مع نهج المؤسسة لمساعدة الفئات المعوزة من المسلمين خلال هذا الشهر الفضيل.

وأضاف أن هذه المبادرة الملكية تنظم بمناسبة شهر رمضان الفضيل وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه السنة تحديد الفئات المعنية في الأيتام والسجناء من الأطفال والنساء والمعاقين وبعض المقيمين في المستشفي المركزي المصابين بأمراض.

ودعا الشيخ محمود عبده الزبير بمناسبة هذا الشهر الفضيل جمهور المؤمنين لرفع الدعوات الصالحة بدوام الصحة والعافية لصاحب لجلالة الملك محمد السادس، وبالرفاهية والازدهار للشعب المغربي، وبالأمن والاستقرار والرفاهية لمالي وشعبها.

يذكر أن فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بمالي يقوم بعدد من المبادرات التضامنية علاوة على المهام التربوية والتثقيفية للنهوض بقيم التسامح والحفاظ على وحدة الدين الاسلامي.

وتهدف مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، تحت الرئاسة الفعلية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من بين ما تهدف إليه، توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين، بالمغرب وباقي الدول الأفريقية، من أجل التعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها، وتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين المملكة وباقي الدول الإفريقية واتخاذ جميع المبادرات التي من شأنها دمج قيم التسامح في كل مسعى إصلاحي، ضمن جهود التنمية بأفريقيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of استهلاك: ضبط 4556 مخالفة ما بين فاتح شعبان و24 رمضان

استهلاك: ضبط 4556 مخالفة ما بين فاتح شعبان و24…

2022-04-29 / 09:45
Photo of مطاردة أمنية تنتهي بمصرع شاب وتوقيف شرطي.. والمديرية تفتح تحقيقا

مطاردة أمنية تنتهي بمصرع شاب وتوقيف شرطي.. والمديرية تفتح…

2022-04-29 / 09:13
Photo of عيد الفطر.. “الأوطوروت” تدعو السائقين إلى تنظيم تنقلاتهم

عيد الفطر.. “الأوطوروت” تدعو السائقين إلى تنظيم تنقلاتهم

2022-04-29 / 08:30
Photo of طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-29 / 07:00
Photo of فاس.. فوضى أصحاب ” الجيليات الصفراء ” تعود للواجهة من المسؤول؟

فاس.. فوضى أصحاب ” الجيليات الصفراء ” تعود للواجهة…

2022-04-28 / 22:38
Photo of نشطاء يتهمون سيدة بتقديم قطة على شكل طعام لكلبتها والأخيرة تنفي

نشطاء يتهمون سيدة بتقديم قطة على شكل طعام لكلبتها…

2022-04-28 / 21:23
Photo of تجدد المطالب لأخنوش بالتراجع عن الساعة الإضافية

تجدد المطالب لأخنوش بالتراجع عن الساعة الإضافية

2022-04-28 / 21:05
Photo of نقل جثامين الموتى.. مساطر مُعقدة ومطالب بإحداث الشباك الوحيد داخل المستشفيات

نقل جثامين الموتى.. مساطر مُعقدة ومطالب بإحداث الشباك الوحيد…

2022-04-28 / 20:07
Photo of توقيف سارق ” حلي ومجوهرات” بالناظور

توقيف سارق ” حلي ومجوهرات” بالناظور

2022-04-28 / 18:53
Photo of الطريقة القادرية البودشيشية وزعت قفف رمضانية على الفئات المعوزة

الطريقة القادرية البودشيشية وزعت قفف رمضانية على الفئات المعوزة

2022-04-28 / 18:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق