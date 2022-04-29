تقرير: ارتفاع أسعار الصناعات الغذائية والنسيج والخشب

2022-04-29 / 11:14
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هبة بريس

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” ارتفاعا ب 0,7% خلال شهر مارس 2022 مقارنة مع شهر فبراير 2022.

وقد نتج هذا الارتفاع بالخصوص عن:
ارتفاع الأسعار ب 0,9% في قطاع “الصناعات الغذائية” و ب1,3% في “صنع منتجات أخرى غير معدنية” و ب 8,8% في “نجارة الخشب وصنع منتجات من الخشب والفلين” و ب 2,6% في ” صناعة المشروبات” و ب 2,4% في “صناعة النسيج” و ب 1,2% في “صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات” و ب 4,8% في “صنع الأثاث”؛
تراجع الأسعار ب 0,3% في قطاع “التعدين” و ب 0,1% في ” صناعة الجلد والأحذية”.

وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات الاستخراجية” فقد عرف ارتفاعا ب0,1% خلال شهر مارس 2022.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر مارس 2022.

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