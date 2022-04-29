أردوغان يغرد من السعودية: ستفتح الأبواب أمام عهد جديد

2022-04-29 / 10:55
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن زيارته للسعودية ستفتح الأبواب أمام عهد جديد من العلاقات بين أنقرة والرياض.

وأضاف أردوغان في سلسلة تغريدات عبر صفحته في “تويتر”: “أجرينا زيارة إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين. ونحن كدولتين شقيقتين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وإنسانية، نبذل جهودا حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بيننا”.

وتابع: “أنا على ثقة بأننا سنرفع علاقاتنا إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي. وزيارتنا هذه التي تأتي في أيام رمضان الفضيل، المليء بالرحمة والمغفرة والعطف، ستفتح الأبواب أمام عهد جديد مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة”.

وأشار إلى أنه “على ثقة أن زيادة تعاوننا مع السعودية في مجالات مثل الصحة والطاقة والأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة والصناعات الدفاعية والتمويل سيصب في مصلحتنا المشتركة. ونرى أن لدينا إمكانات جادة في مجالات تكنولوجيا الطاقة المتجددة والنظيفة”.

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