الـ”كاف” يختار ملعب محمد الخامس لنهائي دوري أبطال إفريقيا

2022-04-29 / 09:50
0
هبة بريس

كشفت تقارير إعلامية، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، استقر على الملعب الذي سيستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا في الموسم الجاري.

وقال موقع “kooora” نقلا عن مصادر وصفها بـ”الخاصة”، إن الـ”كاف”، استقر على اختيار ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، بدلا من ملعب عبد الله واد، في العاصمة السنغالية داكار، لاستضافة النهائي القاري.

وأوضح المصدر، أن “الكاف فضل ملعب محمد الخامس لعدة اعتبارات منها ضمان نجاح وتسويق النسخة والنهائي بشكل أفضل، ولأسباب تنظيمية وأمنية”.

وانحصرت المنافسة على بلوغ نهائي النسخة الحالية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بين أربعة أندية وصلت للمربع الذهبي، وهي الأهلي المصري، ووفاق سطيف الجزائري، والوداد المغربي، وبترو أتلتيكو الأنغولي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : تداول شريط للاعب الحسنية وهو في تشابك بالايدي مع أحد رفاقه بالشارع العام

أكادير : تداول شريط للاعب الحسنية وهو في تشابك…

2022-04-29 / 10:50
Photo of خاليلوزيتش يزور بوفال في المستشفى بعد خضوعه للجراحة

خاليلوزيتش يزور بوفال في المستشفى بعد خضوعه للجراحة

2022-04-28 / 19:53
Photo of الجامعة تحدد موعد نهائي كأس العرش و تختار ملعب أكادير كمسرح للمواجهة

الجامعة تحدد موعد نهائي كأس العرش و تختار ملعب…

2022-04-28 / 16:29
Photo of الجامعة تفصح عن تعيينات حكام كلاسيكو قطبي البيضاء و الرباط

الجامعة تفصح عن تعيينات حكام كلاسيكو قطبي البيضاء و…

2022-04-28 / 13:05
Photo of نوال المتوكل تشارك في قرعة بطولة أمم إفريقيا للسيدات

نوال المتوكل تشارك في قرعة بطولة أمم إفريقيا للسيدات

2022-04-28 / 09:52
Photo of الدوري الفرنسي.. الإصابة تنهي موسم الدولي المغربي بوفال

الدوري الفرنسي.. الإصابة تنهي موسم الدولي المغربي بوفال

2022-04-27 / 10:21
Photo of الجامعة تطلق طلب عروض لاختيار مزودي الخدمات بكأس إفريقيا للإناث

الجامعة تطلق طلب عروض لاختيار مزودي الخدمات بكأس إفريقيا…

2022-04-26 / 15:43
Photo of الرميلي تمهل “كازا إيفنت” خمسة أيام لتبرير هفواتها قبل الحسم في العقد

الرميلي تمهل “كازا إيفنت” خمسة أيام لتبرير هفواتها قبل…

2022-04-26 / 11:03
Photo of بركان .. مدرب الكتيبة البرتقالية يتعرض لحادثة سير

بركان .. مدرب الكتيبة البرتقالية يتعرض لحادثة سير

2022-04-26 / 09:46
Photo of منخرطو الرجاء يجمعون التوقيعات لإقالة الرئيس بعد انتكاسة الإقصاء القاري

منخرطو الرجاء يجمعون التوقيعات لإقالة الرئيس بعد انتكاسة الإقصاء…

2022-04-25 / 12:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق