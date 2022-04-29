مأساة: مصرع مهاجر مغربي دهسه قطار بضواحي بيرغامو شمال إيطاليا

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لفظ شاب مغربي (18سنة) أنفاسه الأخيرة، مساء أول أمس ، تحت عجلات قطار حوّله إلى جثة هامدة، في مشهد مروع.

وأفادت مصادر هبة بريس أن المهاجر المغربي توفي بعدما دهسه قطار في ضواحي منطقة “بيرغامو” (شمال إيطاليا ).

ووفق ما أفادت به مصادرنا الشاب يدعى قيد حياته( أ – أ – ب ) الذي ، لقي مصرع على الفور بطريقة لم تمكن السائق من انتباهه له إلا بعد فوات الأوان، ليدهسه على رغم من استخدام الفرامل. ، حيث حلت بالمكان فرق الإنقاذ وعناصر الأمنية التي فتحت تحقيقا لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء هذا الحادث للواقعة الصادمة.

وتشير التفاصيل ذاتها إلى أن المهاجر المغربي كان يتخبط في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة حيث كان يقيم بملجأ خاص بالمهاجرين يقع في نواحي “بيرغامو”، هذا في انتظار نتائج تشريح الجثة تتواصل التحريات لمعرفة الدوافع التي أدت إلى إستلقاء المهاجر المغربي بين خطي السكك الحديدية.

هذا وعم حزن كبير بين أوساط الجالية المغربية بايطاليا ، لاسيما وان الشاب كان يتميز بأخلاق طيبة وبحسن معاملة مع أصدقائه.

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