مطاردة أمنية تنتهي بمصرع شاب وتوقيف شرطي.. والمديرية تفتح تحقيقا

2022-04-29 / 09:13
24
هبة بريس - البيضاء

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الخميس 28 أبريل الجاري، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات الحادث المروري الذي نجم عنه وفاة أحد مستعملي الطريق وإصابة فتاتين بجروح بليغة، وكذا تحديد مدى مسؤولية دراجي من شرطة المرور في التسبب في وقوع هذه الحادثة.

وحسب المعلومات الأولية المستقاة من المعاينات المكانية المنجزة، فقد طارد دراجي تابع لشرطة السير والجولان بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء دراجة نارية عادية كان على متنها ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان، وهو ما نجم عنه حادث مروري تسبب في وفاة السائق وإصابة مرافقتيه بجروح بليغة.

وقد باشرت الشرطة القضائية المكلفة بالبحث تفريغ مجموعة من المحتويات الرقمية انطلاقا من كاميرات للمراقبة التي وثقت الحادث، بغرض الكشف عن الظروف الحقيقية لتدخل الشرطي الدراجي ومدى علاقته بالحادثة، فضلا عن تحصيل إفادات العديد من الشهود ممن عاينوا وشاهدوا ملابسات هذا الحادث.

ولضرورة البحث، فقد تم إيداع الشرطي الدراجي تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث، وكذا تحديد الإخلالات والتجاوزات المحتملة المنسوبة للشرطي المشتبه فيه.

ما رأيك؟
المجموع 20 آراء
17

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إدارة السجن المحلي بجرسيف تخلد الذكرى 14 لتأسيس المندوبية العامة للسجون

إدارة السجن المحلي بجرسيف تخلد الذكرى 14 لتأسيس المندوبية…

2022-04-29 / 23:05
Photo of التامك : المندوبية تواصل تكريس المقاربة الحقوقية داخل الفضاء السجني

التامك : المندوبية تواصل تكريس المقاربة الحقوقية داخل الفضاء…

2022-04-29 / 22:46
Photo of مجلس النواب..الإعلان عن الدورة الثانية لجائزة الصحافة البرلمانية

مجلس النواب..الإعلان عن الدورة الثانية لجائزة الصحافة البرلمانية

2022-04-29 / 20:57
Photo of الاعلام الجزائري يتهم الكوميدي المغربي جمال الدبوز باقصاء منتخبه من كأس العالم

الاعلام الجزائري يتهم الكوميدي المغربي جمال الدبوز باقصاء منتخبه…

2022-04-29 / 20:20
Photo of المسافرون بالمغرب .. إجراء لمكافحة غسل الأموال

المسافرون بالمغرب .. إجراء لمكافحة غسل الأموال

2022-04-29 / 17:32
Photo of إدانة الناشطة سعيدة العلمي بالحبس سنتين نافذتين

إدانة الناشطة سعيدة العلمي بالحبس سنتين نافذتين

2022-04-29 / 17:23
Photo of فتح باب الترشح لتنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية أمام الجمعيات الوطنية

فتح باب الترشح لتنظيم جائزة الثقافة الأمازيغية أمام الجمعيات…

2022-04-29 / 16:55
Photo of أمن الداخلة يفك لغز سرقات ويطيح بشخصين

أمن الداخلة يفك لغز سرقات ويطيح بشخصين

2022-04-29 / 15:34
Photo of عشرات العمال يحتجون ببرشيد و يتهمون الشركة بالاستعانة بالكلاب الشرسة لطردهم

عشرات العمال يحتجون ببرشيد و يتهمون الشركة بالاستعانة بالكلاب…

2022-04-29 / 15:05
Photo of كراء “الباراسولات” بالشواطئ.. سلطات البيضاء تفرض لافتات لإشهار الأسعار للعموم

كراء “الباراسولات” بالشواطئ.. سلطات البيضاء تفرض لافتات لإشهار الأسعار…

2022-04-29 / 14:16

‫24 تعليقات

  1. رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته واشفي الفتاتين ولطفك بشبابنا إلى الطريق المستقيم يآرب.

  2. غير سلوكي ما فعله الشرطي مما تسبب في ارتكاب هاته الجريمة التي ذهب ضحيتها هذا الشاب مع إصابة الفتاتين …

  3. أنا ظمن الشرطي لأنه قام بواجبه فقط فلا داعي لاعتقاله اوتوقيفه نطالب بالتدخل العاجل لإطلاق سراحه..

  4. يجب تحقيق العدالة مها كانت مهنته وتطبيق القانون عليه والبحث الدقيق مع تنسيق السلطات القضائية في هذه الحادثة المؤلمة التي تسببت في وفاة السائق وإصابة الفنانين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق