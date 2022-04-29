مطاردة أمنية تنتهي بمصرع شاب وتوقيف شرطي.. والمديرية تفتح تحقيقا

2022-04-29 / 09:13
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هبة بريس - البيضاء

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الخميس 28 أبريل الجاري، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات الحادث المروري الذي نجم عنه وفاة أحد مستعملي الطريق وإصابة فتاتين بجروح بليغة، وكذا تحديد مدى مسؤولية دراجي من شرطة المرور في التسبب في وقوع هذه الحادثة.

وحسب المعلومات الأولية المستقاة من المعاينات المكانية المنجزة، فقد طارد دراجي تابع لشرطة السير والجولان بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء دراجة نارية عادية كان على متنها ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان، وهو ما نجم عنه حادث مروري تسبب في وفاة السائق وإصابة مرافقتيه بجروح بليغة.

وقد باشرت الشرطة القضائية المكلفة بالبحث تفريغ مجموعة من المحتويات الرقمية انطلاقا من كاميرات للمراقبة التي وثقت الحادث، بغرض الكشف عن الظروف الحقيقية لتدخل الشرطي الدراجي ومدى علاقته بالحادثة، فضلا عن تحصيل إفادات العديد من الشهود ممن عاينوا وشاهدوا ملابسات هذا الحادث.

ولضرورة البحث، فقد تم إيداع الشرطي الدراجي تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث، وكذا تحديد الإخلالات والتجاوزات المحتملة المنسوبة للشرطي المشتبه فيه.

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‫8 تعليقات

  1. توقيف الشرطي أمر غير مقبول. هذا يشجع الشباب ولاد لفشوش للمزيد من الفوضى.

  2. كان على الشرطي عدم مطاردة ساىق الدراجة لتجنب الاسوا لكن للاسف وقع ما وقع رحم الله الفقيد واتمنى الشفاء للفتاتين

  3. يجب المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ان تفتح بحثا قضائيا مع تنسيق النيابة العامة للكشف عن ظروف وملابلاسات الحقيقية.

  4. تسبب في قتل نفسه و جرح الفتاتين، هاد النوع من الشباب هو المسؤول عن مثل هذه العواقب.
    نرجو أن يتم أطلاق سراح الشرطي و عدم ارتكابه تجاوزات.

  5. أظن أن الخطأ في الشرطي الذي اودى بحياة السائق دراجة نارية وإصابة فتاتين ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…

  6. غير يعقل هذه الأفعال التي قام بها هذآ الشرطي إنه خطأ فادح لايغفر له يجب ان يتعاقب عليه وتاخذ العدالة مجراها…

  7. كان على الشرطي ألا يقوم بمطاردتي الشاب حتى لايقع في هذآ المأزق وفاة السائق وإصابة الفنانين ؛ القضية ستتعقد ؛ رحم الله الفقيد بواسع رحمته والشفاء العاجل لتك للفتاتين…

  8. يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بالاجراءات اللازمة مع تدبيرالحراسة النظرية والتطبيق عليه العدالة على خلفية البحث الدقيق القضائي…

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