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طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-04-29 / 07:00
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، نزول أمطار أو زخات مصحوبة أحيانا برعد فوق كل من المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية والريف، فضلا عن تساقط قطرات مطرية متفرقة شرق الأطلس المتوسط.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية أو ضباب محليا بالسهول الشمالية والوسطى وبهضاب الفوسفاط والمنطقة الشرقية، بينما ستكون الأجواء باردة نسبيا بالأطلس.

ويتوقع أيضا تناثر حبات من الغبار بشمال الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى ومنطقة طنجة وجنوب المملكة والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية والسايس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 08 درجات بالأطلس، وما بين 05 و11 درجة بالريف والمنطقة الشرقية ووالماس وبهضاب الفوسفاط، وما بين 16 و 22 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 09 و 16 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف انخفاضا بكل من المناطق الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وستشهد بعض الارتفاع أو ستبقى على ما هي عليه بباقي المناطق.

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