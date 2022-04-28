الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر المباركة

هبة بريس _ الرباط

قام الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، يومه الخميس 26 رمضان 1443 هـ، الموافق 28 أبريل 2022، بإحياء ليلة القدر المباركة.

وبهذه المناسبة الدينية الكريمة، أدى الملك صلاة العشاء والتراويح، وقام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بختم صحيح البخاري بين يدي الملك.

واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية المعتمدة، فقد حرص الملك، على أن يتم إحياء هذه الليلة المباركة في إطار خاص، وبحضور جد محدود.

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