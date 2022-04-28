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فاس.. فوضى أصحاب ” الجيليات الصفراء ” تعود للواجهة من المسؤول؟

2022-04-28 / 22:38
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ع محياوي _ هبة بريس

مازالت حالة من الاحتقان تسود في نفوس ساكنة مدينة فاس، بعد التغول الذي فرضه أصحاب “الجيليات الصفراء”، مرة أخرى من قبل و خلال شهر رمضان المنتشرون بكثرة في عدة أحياء وشوارع المدينة.

ووفق ما عاينته ” هبة بريس ” في عدد من الشوارع والأحياء بالعاصمة العلمية ، فإن معظم “اصحاب الجيليات الصفراء ” يفرضون تسعيرة الباركينݣ بالقوة ، ما أثار تذمر مستعملي السيارات من الابتزاز ،
حيث أصبحت هاته الفئة تستخلص اتاوات من سائقي السيارات، بدون موجب حق.

وأصبح حراس السيارات يضايقون السائقين بكثرة ، إذ يطالبونهم بأداء تسعيرة بمجرد التوقف في شارع معين وأصحاب الزطاطة مازالوا يتواجدون في عدة نقط من شوارع المدينة حسب متحدث ل” هبة بريس ” خصوصا بشارع فلورنسا .

هذا وصارت شوارع فاس وأزقتها تحت سيطرة الكارديانات بون سند قانوني، حيث يفرضون تسعيرة تصل أحيانا إلى 5 دراهم خاصة بالمدينة العتيقة الرصيف.

وتعالت الأصوات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تدخل الجهات المسؤولة، لوضع حد لجشع هاته الفئة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، باعتبار أن مظاهر الابتزاز تشوه السياحة المغربية.

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