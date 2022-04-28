أخنوش يعين كريم اشنكلي منسقا جديدا لحزب الاحرار

2022-04-28 / 23:12
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عين عزيز اخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار، كريم اشنكلي منسقا جهويا جديدا للحزب بجهة سوس ماسة.

ويأتي هذا القرار بعد أن بقي منصب المنسق الجهوي للأحرار بجهة سوس ماسة شاغرا بعد أن قدم المنسق الجهوي السابق حميد البهجة استقالته منذ أشهر، وتم قبولها من طرف رئيس الحزب.

ويشغل كريم اشنكلي منسقا إقليميا لحزب للأحرار بعمالة أكادير اداوتنان قبل أن يتم انتخابه في المؤتمر الاخير للأحرار عضوا بالمكتب التنفيذي للحزب.

ومن المنتظر، أن يعين عزيز اخنوش منسقا اقليميا جديدا للحزب بأكادير..

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