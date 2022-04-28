الجيش الإسرائيلي يعتقل جنديا بشبهة تهديد رئيس الوزراء
هبة بريس _ وكالات
أفادت “هيئة البث الإسرائيلي” بأن الشرطة العسكرية اعتقلت مساء اليوم الخميس، جنديا، بشبهة تهديد رئيس الوزراء، نفتالي بينت، في مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وذكر تقرير إخباري إسرائيلي اليوم، أن عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تلقت للمرة الثانية في غضون 48 ساعة، رسالة في داخلها رصاصة.
وقالت القناة 12 العبرية إن الرسالة أرسلت على ما يبدو من شخص معروف لدى عائلة نفتالي بينيت، لافتة إلى أن الشخص الذي وجه الرسالة يبدو أنه استغرق وقتا في جمع المعلومات عن عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأضافت أنه من المحتمل أن لا يكون مرسل الرسالة الثانية نفس الشخص الذي وجه رسالة التهديد الأولى.
وأوضحت “القناة 12” أن الرسالة الثانية تم توجيهها إلى نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يوني بينيت (17 عاما) في رعنانا شمال تل أبيب.
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3 تعليقات
اظن ان الجندي مجرد عميل حتى ان تم اعتقاله سيرسلون شخص آخر للقيام بهته المهمة
ليس بالضرورة أن تصدر التهديدات من شخص معروف لدى العائلة لان بامكان المخابرات جمع الادلة التي لا تخطر بالبال
رسالة التهديد لنجله ماهي الا تنبيه لرئيس الوزراء نفسه لتبت في نفسه الرعب اكثر