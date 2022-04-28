الصورة تعبيرية

نشطاء يتهمون سيدة بتقديم قطة على شكل طعام لكلبتها والأخيرة تنفي

2022-04-28 / 21:23
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هبة بريس-ادريس بيگلم

اتهم عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عبر منشور بمجموعة تعنى بتربية القطط والكلاب، (اتهم) سيدة بجلب القطط من الشارع ومنحها لكلبتها لقتلها وأكلها بعد ذلك مطالبين من الجهات الأمنية بالتدخل، وهو المنشور الذي حظي بمتابعة كبيرة نظرا لخطورة الحادث حسب روايتهم.

وفي أول تصريح للسيدة المتهمة حسب المنشور،
رفضت شيماء الإتهامات الموجهة لها، بإساءة التعامل مع القطة، وتقديمها لكلبتها لغرض التسلية بها وقتلها، مشددة على أن الفيديو الذي تم ترويجه حول الحادثة مبتور من سياقه، وهي من نشرته على صفحتها الشخصية بالفيسبوك.

وأوضحت شيماء في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية. على أن الفيديو الذي تم بتره يظهر فقط جانبا من الحدث، وليس الحقيقة كلها، حيث أنها قامت بإدخال قطة صغيرة للبيت كانت أمام الباب، تستأنس بها كلبتها الأليفة، التي كانت تطارد القطط في الشارع كلما اصطحبتها خارجا، على حد قولها.

وأضافت المتحدثة موضحة أن الكلبة قامت باللعب مع القطة والتي كانت في حالة هزال وضعف شديد، ولسبب ما ماتت ، دون أن يكون موتها قتلا أو بسبب أذى لحق بها، بل كانت أصلا مريضة وحركتها بطيئة جدا، مشددة على أن قيمها وأخلاقها لا ولن تسمح لها بالقيام بهذا العمل غير المقبول وغير الأخلاقي وفق تعبيرها.

ولفتت شيماء إلى أن كلبتها عمدت إلى محاولة ايقاض القطة الصغيرة بعدما سقطت ميتة، لتواصل اللعب معها، قبل أن تتدخل وتوبخها، كما يظهر أحد الفيديوهات، نافية بشكل قطعي ما روج عن كونها تقدم القطط لتأكلها الكلبة، وأن ذلك غير صحيح بالمرة.

وطالبت المتحدثة، من المتتبعين بالتوقف عن تداول الفيديو الذي نشرته وقامت بحذفه بسرعة بعدما أدركت أن يحتوي على مضمون غير مناسب، مناشدة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتفهم وضعها، وعدم نيتها الإضرار بالقطة نهائيا.

وقدمت شيماء اعتذارها العميق لجميع المغاربة، ولنشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، ونشطاء حماية الحيوانات، مؤكدة على أنها لم تتعمد الإعتداء على القطة ولا أذيتها بأي شكل من الأشكال

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‫3 تعليقات

  2. تعترف ان القطة كانت في حالة سيئة اذن كان من واجب الاعتناء بها حتى تصح بعد ذلك بامكانك جعلها تلعب معها

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