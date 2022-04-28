قصف روسي لكييف.. وغوتيريش “مصدوم” لشدة قرب القذائف من مكان وجوده

هبة بريس _ وكالات

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن الامين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش وأفراد فريقه “صدموا” بمدى قرب القصف الروسي الذي استهدف وسط كييف، الخميس، من مكان وجودهم خلال زيارتهم العاصمة الأوكرانية، مؤكدا أنهم جميعا “بخير”.

وأوضح سافيانو أبرو المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة الإنساني لوكالة فرانس برس “أنها منطقة حرب، ولكن وقوع القصف قربنا هو أمر صادم”، من دون أن يحدد مدى قربهم من المبنى السكني الذي استهدفه قصف صاروخي.

وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح في القصف الصاروخي الذي استهدف كييف مساء الخميس في وقت كان غوتيريش يزورها، في أول ضربات من نوعها منذ منتصف أبريل الجاري، بحسب رئيس بلدية العاصمة،

وأشار رئيس بلدية كييف الأوكرانية، فيتالي كليتشكو إلى أن “العدو قصف كييف. بضربتان على حي شيفشينكوفسكي، على الطبقات السفلى من مبنى سكني”، لافتا إلى “نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى حتى الآن”.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس إن هذا القصف على كييف خلال تواجد غوتيرش كان هدفه “إذلال الأمم المتحدة”.

وأضاف في مقطع مصور عبر تلغرام “هذا الأمر يقول الكثير عن الموقف الفعلي لروسيا حيال المؤسسات الدولية، عن جهود القادة الروس لإذلال الأمم المتحدة وكل ما تمثله المنظمة”

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