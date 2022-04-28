نقل جثامين الموتى.. مساطر مُعقدة ومطالب بإحداث الشباك الوحيد داخل المستشفيات

محمد منفلوطي_هبة بريس

في أوج موجة الحزن والبكاء والهيستيريا وتقبل التعازي والمواساة نتيجة فقدان قريب أو حبيب خاصة من ضحايا حوادث السير أو الوفاة التي تتطلب تشريحا طبيا، تجد الكثير من الأسر صعوبة بالغة في سلك المساطر التي تؤدي بها للحصول على شهادة وفاة أو ترخيص لنقل الجثمان، بفعل تشعب وتداخل العديد من المصالح بدءا بإدارة المستشفى ومرورا بمحاضر الأمن أو الدرك صوب مكاتب المحاكم لتسلم تصاريح الدفن أو التشريح الطبي ليعود وبسرعة البرق ينتظر دوره أمام مستودع الأموات لتسلم الجثة بعد ان يتم تشميع تابوتها الخشبي الذي بدوره ينتظر مصادقة مصالح الأمن ورأي السلطات المحلية، هذا إذا مكان الدفن داخل المدار الحضري، إذ أن خارجه تزداد المساطر الادارية تعقيدا.

مشاوير طويلة مملة، تجعل المرء يتكبد عناء التنقل وسط طوابير الانتظار جيئة وذهابا لاسيما إذا كان غريبا عن المدينة، يتأبط همومه وأحزانه التي لايكاد يبديها، كله حسرة وندم على تعقيد تلك المساطر الإدارية وتباعد إداراتها، لنتقاسم معه تلك المشاعر الحزينة ونعلن طرح الموضوع للنقاش لتسليط الضوء على حزمة الاكراهات والمشاكل والعراقيل التي تصادف معظم الأسرة المغربية في تسلم ونقل جثامين موتاها الذين قضوا نحبهم في حوادث سير مميتة أو حالات انتحار أو وفاة غير طبيعية تتطلب تشريحا طبيا لكشف ملابساته.

فمثلا هنا بمدينة سطات، وخاصة من قلب مستشفى الحسن الثاني بسطات، حيث تابعت هبة بريس وعن قرب حجم معاناة أسرة تقطن خارج المدينة تود نقل جثمان قريبها التي توفي أمس الأربعاء دقائق قبيل الافطار في حادثة سير مروعة عرفتها طريق سطات بولعوان على مستوى منطقة السدرة، والتي خلفت مصرع الشاب واصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة.

فمنذ الإعلان عن وفاة الشاب، احتشدت جموع المواطنين من مختلف الجماعات المثاخمة لجماعة امزورة، وتجند فاعلو الخير من أجل العمل على نقل جثمان الشاب العشريني صوب مسقط رأسه… الجميع دخل في متاهات البحث عن أول خيط يقودهم للشروع في اجراءات تسلم الجثة، أخذهم المسير بحثا عن الدائرة الأمنية المعنية هناك تسلموا تقريرا مفصلا عن سبب الوفاة لينطلقوا صوب إحدى المكاتب بمحكمة الاستئناف من أجل الحصول على تصريح قانوني بتشريح الجثة سيُسلم لاحقا لطبيب التشريح الطبي الذي بمقتضاه سيشرع في تطبيق التعليمات، وانجاز تقرير مفصل يتضمن الأسباب الحقيقية للوفاة، ليتم أخيرا السماح لهم بتسلم الجثة وسط تابوت خشبي مُشّمع من قبل مصالح الأمن قبل أن يسمح لسيارة الإسعاف بالانصراف.

السؤال المطروح، لماذا لم يتم تخصيص مكتب خاص بقلب مستشفى الحسن الثاني بسطات، يضم ممثلين عن كافة المصالح المختصة تقريبا للخدمات من أصحابها حتى يتسنى للمرء تسلم الجثة في وضعية مريحة تغنيه ولو بجزء بسيط عن حرقة فراق القريب.

وإن كانت عملية تسليم جثامين المواطنين وخاصة منهم المعوزين أو حتى الذين من خارج الاقاليم، تندرج في إطار تفعيل البرنامج الاجتماعي، الذي تم وضعه لتقوية الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم والعون اللازمين للمغاربة المعوزين والموجودين في وضعية اجتماعية هشة، فهذا لا يمنع من أن تبدع الجهات المعنية ومعها كافة المتدخلين في ايجاد حلول عاجلة من شانها تقريب الخدمات للمواطنين من قبيل مكتب قار وخاص داخل المستشفيات يضم ممثلين عن جميع الإدارات المعنية من أجل تسليم الوثائق ورخص الدفن لأصحابها دون أن يكلفوهم عناء التنقل بين مختلف الإدارات.

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