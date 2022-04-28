محلل سياسي ..الحكومة الجزائرية تتبع سياسة الترهيب والضغط على اسبانيا

هبة بريس _ الرباط

حذرت الجزائر إسبانيا من تداعيات عدم التزامها ببنود العقود والاتفاقات الموقعة بين الجانبين فيما يخص توريد الغاز الجزائري لطرف ثالث.

وقالت وزارة الطاقة والمناجم في بيان، إن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات، وقد تفضي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان.

وحول هذا القرار ؛ قال المحلل السياسي، يوسف التمسماني، إن الحكومة الإسبانية واعية لأن الحكومة الجزائرية تتبع سياسة الترهيب وتحاول الضغط للتراجع عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء.

وأوضح أن “مدريد تعلم أن الجزائر تحتاج إلى مداخلها من الغاز المصدر إلى إسبانيا ولا يمكنها الاستغناء عن هذا التصدير”.

وأشار إلى أن “إسبانيا كانت سابقا أمام معادلة صعبة بين المغرب والجزائر، ولكنها حاليا اختارت الاقتراب أكثر من الرباط، في ظل تحالفاتها الدولية التي تضمن استقرار المنطقة، ويفيد إسبانيا في مجموعة من الملفات” _ يقول لسبونتيك _

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