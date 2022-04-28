محلل سياسي ..الحكومة الجزائرية تتبع سياسة الترهيب والضغط على اسبانيا
حذرت الجزائر إسبانيا من تداعيات عدم التزامها ببنود العقود والاتفاقات الموقعة بين الجانبين فيما يخص توريد الغاز الجزائري لطرف ثالث.
وقالت وزارة الطاقة والمناجم في بيان، إن أي كمية من الغاز الجزائري المصدرة إلى إسبانيا تكون وجهتها غير المنصوص عليها في العقود، ستعتبر إخلالا بالالتزامات، وقد تفضي إلى فسخ العقد الذي يربط سوناطراك بزبائنها الإسبان.
وحول هذا القرار ؛ قال المحلل السياسي، يوسف التمسماني، إن الحكومة الإسبانية واعية لأن الحكومة الجزائرية تتبع سياسة الترهيب وتحاول الضغط للتراجع عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء.
وأوضح أن “مدريد تعلم أن الجزائر تحتاج إلى مداخلها من الغاز المصدر إلى إسبانيا ولا يمكنها الاستغناء عن هذا التصدير”.
وأشار إلى أن “إسبانيا كانت سابقا أمام معادلة صعبة بين المغرب والجزائر، ولكنها حاليا اختارت الاقتراب أكثر من الرباط، في ظل تحالفاتها الدولية التي تضمن استقرار المنطقة، ويفيد إسبانيا في مجموعة من الملفات” _ يقول لسبونتيك _
3 تعليقات
حكام الجزائر و النخب العسكرية والسياسية لهدا البلد أصابتهم أمراض الحمق والسعار و اعماهم الحقد والحسد تجاه المغرب و أحلامهم بالوصول إلى المحيط الأطلسي اعمت بصيرتهم و اصبحوا أضحوكة أمام العالم و فاتضحت نواياهم الخبيتة و زيف اساطيرهم حول الصحراء المغربية. هده الأطماع الجزائرية في الصحراء المغربية جعلت العالم كله يقف على الحقيقة و يعترف بأن الصحراء مغربية.
النظام الجزائري البليد و الأحمق يمارس الابتزاز و البيع المشروط وهو محرم في القانون والأعراف الدولية و ما انزل الله به من سلطان.
اودي شكون ادها في غازكم. المغرب له حلفاده. أنبوب الغاز أصبح في ملكية المغرب ومنه سيصدر الغار المسال علما من المغرب ومن النوع الممتاز المطلوب عالميا. كونوا هانيين غازكم لسنا في حاجة اليه. ادوها في مواطنيكم ان كانت اديكم وطنية.