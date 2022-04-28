عميد الشرطة ومديرة بنك.. المحكمة تؤجل النظر في القضية

هبة بريس _ الرباط

أجلت محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الخميس 28 أبريل، النظر في ملف عميد شرطة ممتاز بأكادير ومديرة وكالة بريد بنك بتزنيت، إلى يوم الخميس 12 ماي 2022.

وقالت مصادر جيدة الاطلاع انه تم استدعاء لائحة شهود إلى هيئة المحكمة، بغرض الاستماع إليهم، وهو ملتمس قدمه دفاع المتهمة واستجابت له المحكمة

ويتابع رجل الأمن ومديرة وكالة بريد بنك بتزنيت في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بـ“اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.

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