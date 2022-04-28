عميدا بكلية العلوم بتطوان…مجلس الحكومة يجدد ثقته بمكرم عبد اللطيف

نجلاء مزيان _ هبة بريس

صادق المجلس الحكومي، يومه الخميس 28 أبريل 2022، على مقترح وزير العليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتعيين عبد اللطيف مكرم عميدا لكلية العلوم بتطوان.

وتندرج هذه التعيينات ضمن التعيينات في المناصب العليا، وذلك طبقا لاحكام الفصل 92 من الدستور.

عبد اللطيف مكرم هو أحد الكفاءات الجامعية التي أظهرت تمرسا وتفانيا في العمل، حيث سبق له أن تقلد مهام عمادة كلية العلوم في الولاية السابقة، تميزت بدينامية جامعية، وبإنفتاح كبير على المحيط السوسيو إقتصادي للمدينة والمنطقة، بالإضافة إلى تواصله الكبير مع الفعاليات الطلابية وهيئة التدريس والإدارة.

كما سبق لمكرم أن تقلد مهام نائب رئيس جامعة إبن زهر بأكادير لأكثر من 10 سنوات ومديرا بالنيابة للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بأكادير.

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