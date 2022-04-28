بايتاس: الحوار الاجتماعي مع النقابات “يجري في مناخ جد بناء”

هبة بريس

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية “يجري في مناخ جد بناء”.

جاء ذلك في معرض جواب الوزير، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على سؤال يتعلق بالعرض الحكومي المقدم للمركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي بمناسبة عيد الشغل، الموافق لفاتح ماي.

وأوضح بايتاس، في هذا السياق، أن الحوار الاجتماعي مع مختلف المركزيات النقابية “يجري في مناخ جد بناء”، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن معطيات بخصوص هذا الموضوع بمجرد توفرها.

يذكر أن أولى جولات الحوار الاجتماعي انعقدت بمشاركة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يومي 24 و25 فبراير الماضي، في إطار الرغبة المشتركة لانطلاق حوار اجتماعي متضامن ومسؤول، وذلك تجاوبا مع دعوة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

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