الحكومة: المغرب عازم على دخول سوق الغاز الطبيعي المسال

هبة بريس - الرباط

علق الناطق اللاسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن استعمال المغرب للأنبوب المغاربي للغاز.

وقال بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، “المملكة عبرت على ِأنها تعمل بجد على ضمان التزود بالغاز الطبيعي، كما تعمل على رؤية لنكون في منأى على أي تقلب سيكون في المستقبل”

وأضاف بايتاس، أن المغرب أطلق مجموعة من طلبات اهتمام وعازم على الدخول في سوق الغاز الطبيعي المسال.

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