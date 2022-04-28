تزنيت : سابقة… محاكمة أستاذة لم تؤثت حجرتها الدراسية
في سابقة من نوعها بالمؤسسات التعليمية بالمغرب، كشفت مصادر ل ” هبة بريس” أن إحدى استاذات التعليم الاولي بتزنيت ، تمثل اليوم الخميس 28 أبريل الجاري، أمام مجلس تأديبي للمديرية الإقليمية للتعليم، من أجل محاكمتها بتهمة عدم تأثيت حجرة الدرس التي تعمل بها .
الواقعة أثارت استنكار رجال ونساء التعليم الابتدائي بالإقليم وحديثهم بعد أن تم عرض ملف الأستاذة على انظار المجلس التأديبي، ويمكن ان تكون هناك عقوبات جراء ذلك .
القضية أثارت التساؤل، هل أساتذة التعليم الابتدائي بمديرية التعليم بتيزنيت، اصبح من واجبهم تأثيث الحجرات الدراسية مقابل التنقيط بهذا الخصوص، هل للاستاذ امكانيات مادية خاصة من أحب تأثيث حجرته الدراسية؟ .
اسئلة وغيرها لنساء ورجال التعليم ، لم تستطع بعد أي نقابة ممثلة في القطاع الخروج باي بلاغ او بيان في هذه القضايا ، خصوصا واننا لا تفصلنا سوى أيام قليلة على ” عيد الشغل ” .
5 تعليقات
مثل هذه الأمور عادية في الوظائف التي لا نقابة فيها !!!
لكن لا أظن أن الأمر هكذا كما وصفته صحيفتكم، ربما أنها لم تبلغ بضرورة تأثيت القسم بما أنها المسؤولة عنه.
تايبان لينا بانه لي بغى يخدم فالتعليم مستقبلا من شروط العمل انه يبني قسم يقري فيه اغبياء القرن 22
هذه الحادثة تذكرني بطرد أبي من مهنة التعليم سنة 1967. كان يدرس بالابتدائي. بحجرة تسمى قسما بالقرب من أحفير وجدة . مر المفتش بالقرب من الحجرة فوجد ابي المعلم يصبغ الجدران حتى يزين القسم كما أمروه من قبل . العمل لم يرق للمفتش .النتيجة طرد المعلم. 55 سنة مرت و لازلنا لم نتغير
الاساتذة يتقاضون اجورا عالية بالمجان. فهم يكلفون الميزانية الشئ الكثير. فلا هم يعملون بجد، ولا هم يؤثثون الحجرات.
و الله هزلت، و لكن العيب فهادوك رجال التعليم لكيصبغوا ابأقسام و يزينوها بدعوى خدمة الوطن. الأستاذ مهمته التدريس و الوزارة مهمتها التجهيز.