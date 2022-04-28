تزنيت : سابقة… محاكمة أستاذة لم تؤثت حجرتها الدراسية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في سابقة من نوعها بالمؤسسات التعليمية بالمغرب، كشفت مصادر ل ” هبة بريس” أن إحدى استاذات التعليم الاولي بتزنيت ، تمثل اليوم الخميس 28 أبريل الجاري، أمام مجلس تأديبي للمديرية الإقليمية للتعليم، من أجل محاكمتها بتهمة عدم تأثيت حجرة الدرس التي تعمل بها .

الواقعة أثارت استنكار رجال ونساء التعليم الابتدائي بالإقليم وحديثهم بعد أن تم عرض ملف الأستاذة على انظار المجلس التأديبي، ويمكن ان تكون هناك عقوبات جراء ذلك .

القضية أثارت التساؤل، هل أساتذة التعليم الابتدائي بمديرية التعليم بتيزنيت، اصبح من واجبهم تأثيث الحجرات الدراسية مقابل التنقيط بهذا الخصوص، هل للاستاذ امكانيات مادية خاصة من أحب تأثيث حجرته الدراسية؟ .

اسئلة وغيرها لنساء ورجال التعليم ، لم تستطع بعد أي نقابة ممثلة في القطاع الخروج باي بلاغ او بيان في هذه القضايا ، خصوصا واننا لا تفصلنا سوى أيام قليلة على ” عيد الشغل ” .

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