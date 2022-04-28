غضب فايسبوكي بسبب فتاة تحرض كلبها على قتل القطط و توثق ذلك بمواقع التواصل

هبة بريس - الدار البيضاء

غصت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بتدوينات غاضبة مرفقة بمقطع فيديو خاص بشابة تأمر كلبها بمهاجمة و قتل القطط بسبب كرهها للقطط.

و حسب المقطع المتدوال، فيظهر من خلال كلب شرس و تقوم الفتاة بتحريضه على مهاجمة إحدى القطط بعبارة “مابغيتيهاش، خايبة ياك، حتى انا مكنبغيهمش و حتى ماما مكتبغيش المشاش”.

و يظهر جزء آخر من المقطع الذي صورته صاحبة الكلب الشرس القطة بعد قتلها من طرف الكلب، مرفقا بعبارة “قبل ما تصفيها ليها”، و الشابة تقول: “صافي راك قتلتيها أ مالينا” في إشارة منها للكلب.

و أغضب المقطع المنتشر بصفحات مواقع التواصل عددا من المعلقين الذين طالبوا بالتحقيق مع الشابة و محاسبتها خاصة أنها عمدت لتوثيق المشهد، مرفقين ذلك بوسم “قاتلة القطط”.

و اعتبر آخرون أن هذا الأمر يوجب المحاسبة طبقا للقانون، مستندين في ذلك للفصل 602 من القانون الجنائي الذي يشير أنه:”من قتل أو بتر بغير ضرورة أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل السابق أو أي حيوان آخر من الحيوانات المستأنسة الموجودة في أماكن أو مباني أو حدائق أو ملحقات أو أراض يملكها أو يستأجرها أو يزرعها صاحب الحيوان المقتول أو المبتور، يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما”.

و حاول بعض النشطاء التوصل لهوية الفتاة حيث أكد بعضهم أنها تدعى” شيماء” و هي من مدينة فاس، و كتب أحدهم:”هاد لبنت إسمها (شيماء.س) ابنة مدينة فاس، البارح لاحت سطوري كتحرش الكلبة تاعها باش تاكل قط صغير وغالبا ماشي أول مرة كتديرها وهادشي خاص يحبس وإلا غانوليو فجتمع عامر مختلين عقليا، في حالة كان عندها مرض نفسي خاصها تعالج ويلا تبث عكس ذلك خاصها تربى وتكون عبرة لمن تخول له نفسه تعذيب حيوان لا يسمع أنينه إلا الله”.

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