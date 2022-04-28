بمناسبة عيد الفطر …الONCF يبرمج 220 قطارا يوميا ويضع برنامجًا خاصاً

هبة بريس - الرباط

بمناسبة حلول عيد الفطر 1443 الذي يتزامن مع العطلة الجامعية وتحسبا للحركة الدؤوبة للمسافرين خلال هذه الفترة، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تسطيره برنامجا خاصا لسير القطارات “خاص بعيد الفطر” من الخميس 28 أبريل إلى الإثنين 9 ماي 2022. ويشمل هذا البرنامج قطارات “الأطلس” والقطارات المكوكية السريعة وكذا القطارات الفائقة السرعة “البراق” بهدف تأمين سفر زبنائه في أحسن ظروف الراحة والسلامة.

ويتمثل هذا المخطط في برمجة قطارات إضافية لتصل إلى 220 قطارا في اليوم والرفع من القدرة الاستيعابية لقطارات “البراق” خلال فترات الذروة لمواكبة الطلب، ذهابا وإيابا وكذلك الشأن بالنسبة لقطارات “الأطلس” مع الرفع من عدد المقاعد على المحاور الرئيسية للشبكة، مراكش- الدار البيضاء وفاس-وجدة -الناظور وخريبكة -آسفي.

كما ينص هذا البرنامج على تعزيز الفرق المكلفة باستقبال المسافرين وإرشادهم سواء داخل المحطات أوعلى متن القطارات، وكذا تعبأة الفرق التقنية 7أيام /24 ساعة للإشراف على حركة سير القطارات.

وبهدف ضمان استفادة زبنائه من أفضل الأسعار وضمان عدد المقاعد الضرورية خلال فترة «عيد الفطر»، يدعو المكتب المسافرين إلى اتخاذ الإجراءات التالية:

– البرمجة المسبقة للسفر من خلال الاستعلام (المواقيت والتعريفات وتوفر المقاعد..) عبر قنوات الاستعلام والإرشاد المتوفرة بالمحطات أو عبرالإنترنيت: مركز خدمة الزبناء من خلال الاتصال ب 2255 ومواقعنا على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ورفيق السفر M’ONCFعبر الواتساب والتطبيق المحمول ONCF Trafic للاستعلام حول سير القطارات.

– الاقتناء المسبق للتذاكر من إحدى قنوات البيع المتاحة على الموقع التجاري www.oncf-voyages.ma أو شباك التذاكر بالمحطاتأو عبر “خدمة القرب” المقدمة عبر الوكالات الشريكة. كما يمكن الاستفادة من التخفيض المباشر بنسبة 10٪ من خلال اقتناء التذاكر مسبقاً، إلى غاية يوم قبل موعد الرحلة واقتناء تذاكر الإياب والذهابمسبقا.

– الاستفادة من عرض “يالا البراق” ب 89 درهم وعرض “يالا الأطلس” ب 49 درهم من خلال الاقتناء المسبق للتذاكر إلى غاية يوم قبل موعد الرحلة وبرمجة السفر خلال الفترات المنخفضة أو المتوسطة الطلب. هذا العرض متوفر كل يوم وذلك في حدود المقاعد المتاحة على محاور المسافات المتوسطة والطويلة لقطارات “البراق” من وإلى طنجة وعلى متن قطارات “الأطلس” المتجهة نحو كل من محاور مراكش- الدار البيضاء – الرباط – فاس وطنجة – فاس- وجدة – الناظور والقنيطرة-الرباط-خريبكة-آسفي.

وللمزيد من المعلومات، يدعو المكتب زبناءه الكرام للتواصل مع متعاونيالمكتب بالمحطات وعلى متن القطارات وكذلك عبر إحدى الوسائل التالية:

– الموقع التجاري www.oncf-voyages.ma

– مركز خدمات الزبناء : 2255 (ثمن المكالمة المحلية)

– تطبيق ONCF TRAFIC للاستعلام حول سير القطارات.

– رفيق السفر M’ONCF عبر الواتساب على الرقم 06.67.65.22.55

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0