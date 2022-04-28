الحكومة: عملية اعتقال “مفطري رمضان” تمت في ظروف إنسانية

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على واقعة اعتقال مجموعة من الشبان يتناولون الطعام في واضح النهار داخل مقهى بمدينة الدار البيضاء.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أن ” ممارسة حرية معينة لا يجب أن يكون مستفزا لحرية الآخرين”.

وعن طريقة الاعتقال، أضاف بايتاس، أنها تمت في ظروف انسانية واحترام دقيق لجميع المقتضيات القانونية.

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