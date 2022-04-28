الحكومة عن إعفاء القادمين إلى المغرب من الPCR: ندرس الأمر بشكل جدي

هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول إمكانية إعفاء القادمين إلى المغرب من اختبار كورونا “PCR”.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “الوضعية الوبائية في تحسن، والحكومة تدرس هذا الموضوع بشكل جدي وواقعي”.

وأضاف بايتاس قائلا “قريبا سيكون جديد في هذا الموضوع”.

هذا ويشار الى أن عددا من أبناء الجالية المقيمين بالخارج وجهوا دعوات للسلطات المعنية للتراجع عن فرض اختبار كورونا كشرط لدخول الوطن.

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