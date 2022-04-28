الحكومة عن إعفاء القادمين إلى المغرب من الPCR: ندرس الأمر بشكل جدي

2022-04-28 / 14:05
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هبة بريس - الرباط

علق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، حول إمكانية إعفاء القادمين إلى المغرب من اختبار كورونا “PCR”.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “الوضعية الوبائية في تحسن، والحكومة تدرس هذا الموضوع بشكل جدي وواقعي”.

وأضاف بايتاس قائلا “قريبا سيكون جديد في هذا الموضوع”.

هذا ويشار الى أن عددا من أبناء الجالية المقيمين بالخارج وجهوا دعوات للسلطات المعنية للتراجع عن فرض اختبار كورونا كشرط لدخول الوطن.

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‫3 تعليقات

  1. الحكومة ما جايبة اخبار
    الحرب في اوكرانيا وفي الرحلات الاخيرة الطلبة كانوا ملزمين في تلك الدروف بالبحت عن مختبرات ب س ر
    واما اصحاب الفنادق لم يعوضوا حتى الان الطلبة الدين حجزوا ب 9000درهم واكتر ولم يستفيدوا من الحجز بعد سحب الحكومة للقرار

  2. ههههه هناك تشابه كبير بين حكومتنا الموقرة مع وحيد خاليلوزيتش
    – كلاهما “معكس”
    – في الأوقات الصعبة تا يغبرو وما تا تسمعش ليهم الحس
    – يتحدثون عن إنجازات لا توجد إلا في خيالهم
    – بارعون في البحث عن تفسيرات بليدة أحيانا لتبرير ضعفهم وتنصلهم من الوفاء بإلتزاماتهم

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