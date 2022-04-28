أخنوش ينوب عن الحكومة في تهنئة الملك و الشعب بعيد الفطر المبارك

2022-04-28 / 14:24
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هبة بريس - الدار البيضاء

عقدت الحكومة، يومه الخميس 26 رمضان 1443 الموافق لـ 28 أبريل 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، وللاطلاع على اتفاق دولي.

و في مستهل أشغال المجلس، قدم رئيس الحكومة تهنئة بإسمه وبإسم أعضاء الحكومة لجلالة الملك محمد السادس وأفراد العائلة الملكية الكريمة وكافة الشعب المغربي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

و جاء في بلاغ لمجلس الحكومة أن أخنوش هنأ الملك و الشعب بهاته المناسبة المباركة، سائلا الله عز وجل أن يُهِلَّه على المغاربة والأمة الإسلامية جمعاء بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا بالرخاء والازدهار والاستقرار.

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