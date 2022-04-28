الحكومة تبشر مهنيي النقل: سنصرف دفعة ثانية من “دعم المحروقات”

2022-04-28 / 13:58
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هبة بريس - الرباط

بشرت الحكومة مهنيي النقل، بصرف دفعة جديدة من الدعم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “سيكون دعم آخر لمهنيي النقل لأن أسعار المحروقات لم تصل للمستوى المتوسط”.

وأضاف بايتاس، أن هذا الدعم هدفه مساعدة مهنيي القطاع على مواكبة هذا الارتفاع في الأسعار.

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‫3 تعليقات

  2. شدينا الولاء ماخاص غير التانية الدفعة الأولي قيد المعالجة شهر كامل

  3. الدعم على حساب جيوب المغاربة . الدعم الدي يعطى لأرباب النقل خليوه المواطن البسيط والفقير . ما فهت والو تحيدو من الفقير وتعطيو الغني سبحان الله

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