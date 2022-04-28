حتى 31 ماي القادم.. الحكومة تمدد حالة الطوارئ الصحية

هبة بريس - الدار البيضاء

أعلن مصطفى بايتاس الناطق الرسمي للحكومة اليوم عن اتخاذ الحكومة لقرار يقضي بتمديد حالة الطواريء الصحية بالمغرب لشهر إضافي.

و قرر مجلس الحكومة تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 31 ماي 2022، وذلك من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19.

و صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.22.311 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19″، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

و سيتم حسب المرسوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم السبت 30 أبريل 2022 ابتداء من الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 في الساعة السادسة مساء.

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