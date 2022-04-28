الجامعة تفصح عن تعيينات حكام كلاسيكو قطبي البيضاء و الرباط

2022-04-28 / 13:05
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هبة بريس - البيضاء

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن أسماء الحكام الذين سيديرون المباريات المؤجلة عن الدورة 22 من البطولة الاحترافية الأولى، و هي المباريات التي تشهد صدامات قوية خاصة بين قطبي الدار البيضاء و الرباط.

و حسب ما نشر موقع الجامعة، ففي الكلاسيكو الأول الذي سيجمع مساء اليوم نادي الفتح الرياضي و الرجاء الرياضي، فقد تم تعيين الحكم محمد بلوط لقيادة هاته المقابلة بمساعدة عادل زوراق في غرفة الفار.

أما في الكلاسيكو الثاني الذي سيجمع غدا بين الوداد الرياضي و الجيش الملكي، فقد تم تكليف هشام التمسماني لقيادة هاته المقابلة بمعاونة رضوان جيد من غرفة الفار.

فيما سيقود الحكم سمير الكزاز لقاء نهضة بركان و الشباب السالمي و هي المباراة التي ستدور يوم السبت، فيما غرفة الفار في هاته المباراة سيديرها نور الدين الجعفري.

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